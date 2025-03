As cidades do Funchal e de Ourique e a localidade de Vilamoura vão candidatar-se à certificação Zero Resíduos, elevando para oito o número de municípios portugueses candidatos ao programa, divulgou hoje a associação ZERO.

Em comunicado, a ZERO, que impulsiona o programa a nível nacional, refere que aquelas se juntam agora às outras cinco cidades candidatas: Albergaria-a-Velha e São João da Madeira (Aveiro), Corvo (Açores), Guimarães (Braga), e Vila de Rei (Castelo Branco).

O anúncio das novas candidaturas surge na véspera do Dia Internacional do Resíduo Zero, que se assinala no domingo, refere a associação, sublinhando que a implementação da abordagem Zero Resíduos pode funcionar “tanto nas cidades, como em núcleos urbanos mais pequenos”.

De acordo com a ZERO, esta certificação “visa promover medidas para a prevenção dos resíduos, a reutilização, a compostagem e, de forma mais geral, introduzir um sistema de recolha seletiva mais eficiente, alterando assim o atual paradigma da gestão dos resíduos”.

Até 2035, os municípios comprometem-se a envolver as suas populações na gestão sustentável dos resíduos, com foco na redução dos resíduos indiferenciados e na promoção da reciclagem, assim como de outros projetos inovadores que se adaptem à realidade de cada território, esclarece a organização.

A abordagem de cada município dependerá “do diagnóstico da situação de referência, para a posterior elaboração de um Plano Zero Resíduos, alinhado com os princípios dos PAPERSU [Plano de Ação do Plano Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos], mas mais ambicioso e abrangente”, explica a ZERO.

Referindo-se à candidatura do Funchal, a associação considera uma “prioridade absoluta” a gestão eficiente dos resíduos nas ilhas, de forma a reduzir as necessidades de transporte de materiais e resíduos por via marítima.

Aquele município do arquipélago da Madeira tem uma taxa de recolha seletiva próxima dos 37%, “muito acima da média nacional”, fruto de um grande contributo da recolha porta-a-porta e da existência de casas do lixo dedicadas, nos prédios urbanos, além de uma crescente aposta na compostagem, refere.

Já em Ourique, no distrito de Beja, a alteração do atual modelo de recolha de resíduos urbanos, baseado em ecopontos abertos e deposição voluntária, para um modelo porta-a-porta, resultou numa melhoria da recolha seletiva de biorresíduos e no aumento da taxa de captura dos recicláveis, nota a ZERO.

Em Vilamoura (Loulé), no distrito de Faro, o Plano Zero Resíduos “estará focado na integração de vários ‘stakeholders’ [partes interessadas] para permitir maiores índices de sucesso na implementação de novos circuitos de recolha, ou de novos projetos de prevenção e preparação para reutilização e reciclagem”, conclui.

A certificação Zero Resíduos é promovida ao nível europeu pela Mission Zero Academy (MiZA) e pela Zero Waste Europe, sendo impulsionada pela ZERO ao nível nacional.