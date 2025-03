A Junta de Freguesia do Seixal está a organizar, pela primeira vez, uma viagem ao Porto Santo para os habitantes da freguesia. A iniciativa concretiza o compromisso do executivo de reinvestir na comunidade parte da receita obtida com a gestão das piscinas naturais do Seixal.

O presidente da Junta, Xavier Castro, destacou ao JM que a medida tem como principal objetivo “fortalecer o convívio entre gerações, dinamizar os costumes locais e proporcionar momentos de lazer e partilha para a população”.

“Graças à gestão eficiente das piscinas naturais, foi possível concretizar este passeio, permitindo que a nossa população tenha a oportunidade de conhecer ou revisitar a ‘ilha dourada’, promovendo, simultaneamente, o contacto com o património cultural e natural do arquipélago”, sublinhou o autarca.

Com esta ação, a Junta de Freguesia reafirma o seu compromisso de proximidade com os seus fregueses, investindo diretamente no bem-estar da população e na valorização da identidade comunitária. O executivo assegura que continuará a trabalhar para garantir que os recursos gerados pela freguesia sejam aplicados em benefício de todos, promovendo novas iniciativas que contribuam para o desenvolvimento do Seixal.