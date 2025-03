A Capitania do Porto do Funchal endereçou à imprensa um comunicado onde refere ter sido cancelado o aviso de vento forte para a orla marítima da Madeira.

Apesar do cancelamento do aviso, a mesma entidade recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade.