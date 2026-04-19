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“Veleiros” invadem Praia do Porto Santo e geram alarme entre a população (com fotos)

    “Veleiros” invadem Praia do Porto Santo e geram alarme entre a população (com fotos)
    Imagem ilustra bem a invasão dos organismos na Praia do Porto Santo. MANUEL ARAÚJO
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
19 Abril 2026
14:59
A presença organismo colonial chamado Valella valella, mais conhecida por “Veleiros”, na Praia do Porto Santo surpreendeu residentes e gerou alerta nas redes sociais. Apesar da semelhança com a caravela-portuguesa, a espécie é inofensiva.

A Praia do Porto Santo amanheceu hoje com um cenário invulgar, onde o amarelo da areia foi coberto por inúmeros exemplares de uma espécie frequentemente confundida com a caravela-portuguesa, causando algum alarme entre a população.

  • Os “Veleiros” estão em toda a praia.
    Os “Veleiros” estão em toda a praia. Manuel Araújo

As redes sociais locais foram rapidamente inundadas com alertas e apelos à precaução. Ainda assim, trata-se de um fenómeno que, embora raro na região, não é inédito noutras zonas costeiras. Contactadas pelo JM, tanto a Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura como a autarquia local ainda não prestaram esclarecimentos sobre a ocorrência.

A presença de veleiros, confundidos com a caravela-portuguesa, causou alarme no Porto Santo. Contudo, segundo o IPMA revelou em anteriores acontecimentos na costa portuguesa, trata-se de uma espécie inofensiva, associada a fenómenos naturais e sazonais.
  • “Veleiros” invadem Praia do Porto Santo e geram alarme entre a população (com fotos)
    Manuel Araújo

Apesar da preocupação inicial, noutros acontecimentos iguais, especialistas indicam que a situação não representa um risco significativo para a saúde pública, embora sejam aconselhadas algumas cautelas no contacto direto. A principal característica da espécie Velella velella é o facto de, em vez de viver apenas debaixo de água como as medusas, vive à superfície em parte do seu ciclo de vida

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