Sábado com temperaturas próximas dos 28ºC

Este sábado está a ser mais quente do que o habitual, com as temperaturas a aproximarem-se dos 28°C. Depois de uma manhã em que os termómetros oscilaram entre os 20°C e os 24°C, a tarde revelou-se escaldante, registando-se a temperatura mais alta nos Prazeres, na Calheta, com 27,6°C até às 15 horas.

Também o Funchal registou valores elevados, com 26,5°C tanto no Observatório como no Monte, enquanto, no Pico do Areeiro, a temperatura máxima foi de 25,2°C. Em Santa Cruz, a temperatura mais alta chegou aos 25,9°C, seguindo-se Lugar de baixo (25,8ºC), São Vicente (25,7°C), Porto Santo (25,5°C) e Quinta Grande (25,3°C).

Nas últimas horas, as temperaturas máximas oscilaram entre os 25°C e os 27°C, andando muito perto dos 28ºC, enquanto as mínimas também se mantiveram elevadas, como os 20,7°C registados no Lido e os 20°C no Lugar de Baixo. A temperatura mais baixa do dia foi registada no Pico do Areeiro, com 12,2°C, isto durante a madrugada.

Quanto à humidade relativa, Santo da Serra apresentou o valor mais elevado (91%), enquanto o Pico do Areeiro registou a mais baixa (38%). No Funchal, a humidade rondou os 68%.