O frio que se avizinha ainda não deverá ser sentido neste sábado. Isto a fazer fé nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para a Madeira, a temperatura máxima deverá chegar aos 24.º, enquanto que no Porto Santo, não passará dos 22.º.

Já as mínimas rondarão os 19 e os 18.º respetivamente. Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira. Vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Estas as previsões do IPMA; que adiantam há que há possibilidade de aguaceiros fracos no Funchal. Quanto ao mar, na costa Norte, as ondas serão de nordeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul, serão inferiores a 1 metro, sendo ondas de leste/sueste com 1 metro na parte leste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar andará nos 22.ºC.

Tenha um bom fim de semana!