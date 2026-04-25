CDU: “25 de Abril dá-nos força para enfrentar a devastação social”

A CDU organizou hoje, no Funchal, o habitual almoço-comício comemorativo da Revolução de 25 de Abril de 1974. De acordo com aquela força política, participaram centenas de pessoas na iniciativa onde Edgar Silva afirmou que “ainda vai ser necessário dar muito mais força à luta social para derrotar o ataque aos direitos e a devastação social que ameaçam a vida dos trabalhadores e do povo”.

O coordenador regional da CDU afirmou que “o que comemoramos são os 52 anos da Revolução de Abril e os 50 anos da Constituição de Abril. E foi a Constituição de 1976 quem abriu as portas à Autonomia. Embora muita gente tenha muita dificuldade em reconhecer, foi a Constituição de Abril quem abriu as portas às eleições livres. Foi a Revolução e a Constituição quem escancarou as portas ao processo autonómico”.

De acordo com Edgar Silva, “vivemos um tempo de grandes problemas: onde o regime promete liberdade e autonomia, pelo contrário, alastra a servidão e a exploração”.

Para a CDU, “vivemos dias de brutal ataque aos direitos e de devastação social. Agravam-se as desigualdades. Os governantes apertam o cerco sobre o trabalho e os trabalhadores. Cresce o trabalho precário, mal remunerado e cada vez mais desprotegido. E alastram novas formas de controle social”.

Nesta iniciativa da CDU aconteceu ainda uma intervenção da Juventude CDU, através de Gonçalo Ramos, onde foram colocados os problemas que afetam os estudantes e a juventude trabalhadora.