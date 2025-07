A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebeu hoje em audiência o presidente do Conselho Económico e de Concertação Social da Região Autónoma da Madeira (CECS), António Abreu.

Esta visita decorre no âmbito do início do novo mandato de António Abreu, eleito no passado dia 19 de julho. Durante o encontro, foram articuladas várias questões, nomeadamente no que concerne à alteração legislativa recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa da Madeira e ao reforço da cooperação institucional.

Rubina Leal sublinhou a importância do CECS enquanto entidade parceira essencial na definição de estratégias para o desenvolvimento da Região, destacando o seu contributo na promoção do bem comum e na valorização da sociedade madeirense. A nova alteração legislativa vem reforçar, ainda mais, o papel essencial desta estrutura na definição de políticas económicas, sociais e laborais mais eficientes e eficazes, plenamente ajustadas a necessidades concretas, o que exige a sua permanente atualização à realidade social.

A representatividade do conselho é também adaptada a uma realidade social em mutação, tendo sido ainda revistas as competências, mormente no que respeita ao impacto na Região Autónoma da Madeira, das políticas europeias e da economia social.

A Assembleia Legislativa reafirma o seu compromisso com o diálogo institucional e com o fortalecimento de organismos que dignificam a participação cívica e o progresso socioeconómico da Madeira.