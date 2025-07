A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou o seu profundo pesar pelo falecimento de José António Camacho, “figura central da construção do processo autonómico da nossa Região”.

Em nota emitida, é descrito pelo Parlamento madeirense como um “homem empático, de trato fácil”, que foi deputado na Assembleia Constituinte e responsável pela aprovação da Constituição da República Portuguesa que consagrou a Autonomia Regional. “Foi ainda Secretário Regional do Planeamento, Finanças e Comércio, no 1.° Governo Regional, dando o seu contributo numa fase incipiente do nosso desenvolvimento”, lembra.

Como professor, nas áreas da matemática e economia, ensinou com dedicação as futuras gerações. Teve ainda funções de dirigente no BANIF.

À família enlutada, aos amigos, a presidente do Parlamento Madeirense endereça “as mais sentidas condolências”.