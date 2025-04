A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira esteve, esta manhã, em audiência para prestação de cumprimentos ao representante da República, num encontro que demorou uma hora e quinze minutos.

Aos jornalistas, Rubina Leal considerou a sua presença no Palácio de São Lourenço, para conversar com Ireneu Barreto, na véspera da tomada de posse do Governo Regional, “era importante para fazer as articulações devidas” não só com os cumprimentos oficiais, como também entre o Parlamento madeirense e o representante da República, que têm uma cooperação muito grande”.

Recordando que já foi chefe de gabinete do anterior ministro da República para a Madeira, Monteiro Diniz, Rubina Leal disse ter abordado vários temas com Ireneu Barreto, sem partilhar com a comunicação social o teor da conversa. Disse apenas que “teve a ver com a cooperação e relações institucionais futuras”.

A nova presidente da ALRAM admitiu que “há sempre” aspetos a afinar na relação entre o Parlamento e o representante da República. “Há sempre coisas a afinar no relacionamento entre as instituições, que é fundamental para a Democracia. Numa Região Autónoma como a nossa há sempre pontos em comuns, que devem ser agilizados, e que farão parte do sucesso de todo o nosso mandato”. O que não passará por consultas informais ao juiz-conselheiro, porque “existem procedimentos normais que devem ser cumpridos”.