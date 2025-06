A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, felicitou hoje, em comunicado, a jovem atleta madeirense Madalena Costa pela conquista da Taça do Mundo de Patinagem Artística 2025, repetindo o feito alcançado nos anos de 2022, 2023 e 2024.

“A competir no escalão júnior, na disciplina de patinagem livre, ao serviço do Sporting Club Santacruzense, Madalena Costa voltou a destacar-se pela excelência e determinação, dominando por completo o programa longo da grande final do Artistic International Series – World Cup 2025, que decorre em Reggio Emilia, Itália”, realçou a presidente do parlamento madeirense.

Rubina Leal destacou ainda “a impressionante pontuação de 159.23 pontos, muito acima da sua mais direta adversária, representa não apenas um feito individual de elevado mérito desportivo, mas também um motivo de regozijo para a Região Autónoma da Madeira”.

“Este resultado extraordinário, que confirma Madalena Costa como uma referência da patinagem artística a nível internacional e um exemplo de talento, perseverança e espírito competitivo para todos os jovens madeirenses”, releva ainda a presidente, a qual estende a congratulação à família da atleta, bem como à sua treinadora Sheila Rodrigues.

Rubina Leal deseja ainda a Madalena Costa a melhor sorte para os próximos desafios, nomeadamente o Campeonato do Mundo da modalidade, agendado para outubro, onde irá representar o País e a Região.