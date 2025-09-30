Rubina Leal apela a toda a sociedade que encare o envelhecimento como algo muito sério

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira defende políticas públicas transversais, envolvendo o Governo, municípios, instituições e toda a sociedade, capazes de fazer face a todos os desafios que se colocam perante o crescente envelhecimento da população.

Rubina Leal entende que este é um problema com tendência a agravar-se, pelo que exige “políticas públicas a médio e longo prazo” e deve ser encarado “com muita seriedade” por toda a população.

Em declarações ao JM, após a abertura da exposição ‘Vida com Arte’, patente na ALRAM, destacou alguns números que espelham esta realidade, desde logo o facto de em 100 jovens haver 178 idosos e de haver, na Região, mais de 12 mil pessoas idosas que vivem sós.

“Com a nossa orografia, sabemos muito bem que há pessoas que até que têm a sua casinha, mas não têm condições para lá chegar. A mobilidade não permite. O apelo que faço é que, de facto, estas políticas públicas sejam cada vez na área do idoso. Que estes dias sirvam para refletirmos sobre tudo isto, para pensarmos como atuar, como agir. Devemos necessariamente ter políticas públicas integradas nas áreas sociais”, defende a presidente da ALRAM.

A exposição itinerante ‘Vida com Arte’, iniciativa coordenada pelo Instituto de Segurança Social, está patente até ao dia 6 de outubro no Espaço Ideia da ALRAM, seguindo depois para a Casas das Mudas, na Calheta (8 a 14), Forum Machico (16 a 22) e Casa da Cultura de Santana (24 a 31). É composta por trabalhos manuais executadas por utentes de instituições que trabalham com a população sénior.

Na inauguração esteve também a secretária Regional de Inclusão, Trabalho e Juvente, Paula Margarido, e a presidente do Instituto da Segurança Social, Nivalda Gonçalves, entre outras entidades.

Fazendo as honras da casa, Rubina Leal disse que a porta está aberta a toda a gente que queira visitar a exposição e agradeceu o trabalho de todos os envolvidos.

Esta quarta-feira assinala-se o 35.º Dia Internacional das Pessoas Idosas. ‘As Pessoas Idosas Impulsionam Ações Locais e Globais: as Nossas Aspirações, o Nosso Bem-Estar e os Nossos Direitos’ é o tema escolhido pela ONU.