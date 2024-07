A Rua de São João e a Avenida Calouste Gulbenkian estarão interrompidas à circulação rodoviária, entre 17 e 21 de julho, devido a trabalhos de repavimentação. Confira as horas.

“De forma a possibilitar a intervenção, a Rua de São João estará interrompida, mais concretamente no segmento viário a sul do entroncamento com a Travessa de São João, na Avenida Calouste Gulbenkian, Túnel Eng.º Jaime Ornelas Camacho e nas saídas da Rua das Maravilhas e Via 25 de Abril em direção à Rua de São João.

A circulação rodoviária funcionará nos dois sentidos de circulação na Rua de São João, designadamente entre a Rotunda de São João e a Travessa de São João e na Calçada da Cabouqueira.

De forma a minimizar os constrangimentos rodoviários, as intervenções serão efetuadas em período noturno, entre as 21h00 e as 07h00, sendo que como alternativa à circulação rodoviária, os condutores podem optar por circular pelo Túnel de acesso ao Porto do Funchal, Avenida Dr. Sá Carneiro, Via 25 de Abril, Avenida do Infante e Avenida Luís de Camões.

De forma a agilizar a execução dos trabalhos de repavimentação, durante esse período, não será permitido o estacionamento na área de afetação e envolvente”, informa a Câmara Municipal do Funchal.