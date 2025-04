A Câmara Municipal do Funchal anunciou hoje que a pavimentação da rua da Pena ficou concluída uma semana antes do previsto. Foi numa visita ao local que o vice-presidente da Autarquia, Bruno Pereira, destacou que a pavimentação profunda foi feita durante o período de férias escolares, com o objetivo de reduzir os constrangimentos.

No âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Município’, a Autarquia concluiu a empreitada - de um quilómetro- que se integra numa extensão de 20 quilómetros atualmente a decorrer em várias zonas do Funchal e que teve início em outubro de 2024, totalizando um investimento de dois milhões de euros.

Bruno Pereira destacou que aquela via não era asfaltada desde a altura da aluvião de 20 de fevereiro de 2010. Ou seja, há 15 anos.

Com data de conclusão inicialmente prevista para o dia 22 de abril e com início a 7 de abril, a obra de pavimentação ficou concluída no dia 14, “uma semana antes”, conforme destacou o autarca, sublinhando o compromisso da Câmara Municipal do Funchal em garantir o bom funcionamento das vias para os munícipes, bem como na minimização dos constrangimentos inerentes a este tipo de intervenções, através de um plano de asfaltagem devidamente organizado.

Bruno Pereira reforçou que a Rua Nova Pedro José de Ornelas já se encontra em funcionamento e aberta ao trânsito.

No âmbito das pavimentações previstas nesta empreitada para a cidade do Funchal, e para além das obras em arruamentos já finalizadas, estão ainda programadas, segundo a Autarquia funchalense, intervenções em outras zonas, como sejam na Rua da Ribeira de João Gomes, no troço compreendido entre o entroncamento junto à Baleia Verde e o edifício dos Bombeiros Voluntários da Madeira, e ainda na Avenida Luís de Camões, que incluirá a rotunda do Hospital, Rotunda D. Francisco Santana.