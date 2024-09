Considerando que o Fanal é um dos locais onde a floresta Laurissilva, Património da Humanidade da UNESCO se manifesta “na sua maior vivacidade”, o Partido Reagir Incluir Reciclar emitiu um comunicado a manifestar a sua preocupação pelos recentes acontecimentos deste fim de semana.

“Já não bastam as idiotices deste (des)governo regional em relação à Estrada das Ginjas, ao Teleférico do Curral das Freiras, a incompetência demonstrada nos recentes incêndios florestais que destruíram uma parte deste património mundial e tão nosso, agora assistimos a festas privadas em plena área protegida! Não compreendemos como é possível alguém pensar numa atrocidade desta dimensão, numa altura em que tanto se apela à luta pelas causas ambientais”, refere comunicado do RIR, assinado pela coordenadora regional, Liana Reis.

O RIR escreve que para além da poluição sonora provocada pela música em alto som, as imagens que circulam pelas redes sociais mostram “um cenário desolador e preocupante de grande quantidade de lixo espalhado após a festa”. “Face ao estatuto desta zona protegida, é urgente apurar responsabilidades, nomeadamente do responsável pela autorização deste atentado à floresta Laurissilva. Neste sentido apelamos a uma intervenção do Ministério Público, que com o seu estatuto neutro possa apurar responsabilidades e proceder de acordo com a gravidade destas irresponsabilidades a que classificamos de grave crime ambiental”, conclui o RIR.