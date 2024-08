O Partido Reagir Incluir Reciclar expõe, em comunicado enviado às redações, queixas de moradores da freguesia do Monte, lamentando que a junta de freguesia não encontre soluções.

“Sentem-se completamente abandonados pela atual presidente da Junta de Freguesia, referindo mesmo que “não se importa com a sua população, em dar melhores condições nem a ouvir os seus problemas e muito menos em tentar arranjar soluções”.

Uma das denúncias que o RIR recebeu é referente ao Caminho da Levada dos Tornos, mais concretamente na Vereda do Piquinho, “uma zona sem acesso automóvel com uma escadaria enorme e que já foi evacuada duas vezes devido aos incêndios. Queixam-se os moradores da falta de sinalização toponímica, relatando-nos que as viaturas de socorro não encontram as moradias, dificultando assim o socorro a quem necessita e que infelizmente já aconteceu”.

Outra das queixas tem a ver com “a escassez de postes de iluminação pública, tornando aquela mesma zona muito escura, insegura e propícia a acidentes. Segundo nos garantiram, trata-se de uma situação que a presidente já conhece e que já nem responde às solicitações dos moradores”.

“São situações que, no nosso entender são de simples resolução, mas que perante o cenário só demonstra a inércia desta Junta de Freguesia em relação aos seus fregueses. Não é com jantares, passeios e cabazes que se resolvem os problemas das pessoas! Ação precisa-se no Monte!”, remata o RIR.