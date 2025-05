Haverá espaço para provar cervejas artesanais, algumas produzidas na Região, com destaque para as cervejeiras Almirante do Atlântico e Pesquita.

O evento terá ainda outros sabores, enriquecendo este cartaz que já conquistou o seu espaço nas festividades do concelho e tem atraído pessoas de toda a ilha.

Em termos de animação, a Câmara Municipal da Ribeira Brava vai dar palco aos artistas regionais. O certame arranca com a atuação dos Cool Night Trio.

No dia seguinte, 23 de maio, a música estará por conta do Grupo de Alunos de Guitarra da Casa do Povo da Serra de Água, Spot The Difference, Dul e Nouk White, e DJ Sil.

Na noite de sábado, sobem ao palco os Rainbow Flowers, Catarina Melim, João Vinagre acompanhado por André Renner e, para encerrar a noite, o DJ Bibox.

O evento termina com as atuações de vários grupos tradicionais do concelho, seguidas de Roberto Jardim e da banda Os Lordes, que encerram a programação.