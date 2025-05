A Câmara Municipal da Ribeira Brava estima que as medidas tomadas na área da educação atinjam o valor de 350 mil euros, o que considera ser “uma mais-valia para o município ao promover o desenvolvimento humano e capacitar os seus cidadãos para a vida”.

Tendo em conta a importância da formação no atual contexto socioeconómico dos agregados familiares, a autarquia aprovou hoje, por unanimidade, vários apoios que vão desde o berço ao ensino universitário.

“À semelhança do que temos vindo a fazer, voltamos a aprovar hoje o pagamento de 40% da mensalidade das creches, jardins de infância ou ensino pré-escolar para as crianças com residência no município”, revelou o presidente da Câmara.

Nesta matéria, foi ainda aprovado a oferta de vales de material escolar para o ano letivo de 2025/2026 no valor de 40 euros, a todos os alunos do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. “Uma vez que alguns pais se queixavam que recebiam estes vales demasiado tarde, decidimos trazer hoje esta proposta para podermos lançar o procedimento concursal e termos os materiais disponíveis mais cedo”, referiu.

Nascimento salientou ainda que o executivo irá manter o apoio aos estudantes universitários no valor de 600 euros, sendo esta uma forma de “combater a exclusão social e o abandono escolar, assim como promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolar”.