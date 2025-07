O Município da Ribeira Brava aprovou hoje, em reunião de câmara, apoios importantes na área da educação para o próximo ano letivo 2025/2026, superior a 15 mil euros.

Uma das medidas visa apoiar a já criada uma unidade especializada de ensino estruturado na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Trata-se de uma unidade que pretende oferecer uma resposta educativa especializada para crianças diagnosticadas com perturbações do espetro do Autismo (PEA), perturbações do desenvolvimento intelectual e outras condições do foro do neuro desenvolvimento. Investimento que a Autarquia diz que não poderia deixar de apoiar.

“Esta unidade visa garantir um ambiente estruturado, seguro e cuidadosamente adaptado às necessidades específicas de cada aluno, promovendo a sua inclusão e assegurando condições adequadas para o seu desenvolvimento pessoal, social e académico”, diz a Autarquia numa nota divulgada com as conclusões da reunião camarária de hoje.

“Temos já alguns casos sinalizados e infelizmente está a aparecer cada vez mais situações no concelho, pelo que é um projeto que se justifica, tendo em conta a necessidade sentida”, referiu o autarca Ricardo Nascimento que vai colaborar na aquisição de materiais para apetrechar a nova unidade de ensino estruturado.

Ainda na área da educação, foi aprovada a atribuição de prémios por mérito escolar aos melhores alunos dos vários níveis de ensino que inclui o conservatório de música e os universitários com médias superiores a 18 valores.

O executivo deu também ‘luz verde’ à atribuição da Escola Virtual e Aula Virtual aos alunos do 3.º e 4.º anos que é atualmente uma importante ferramenta no processo educativo.

“Temos fomentado ao longo dos anos esse acesso virtual aos nossos alunos, demonstrando um compromisso contínuo com políticas educativas inovadoras, num investimento estratégico para o presente e o futuro”, assegura o presidente da Câmara.

Ainda nesta matéria, foi aprovado um voto de congratulação à EB1/PE da Tabua pela meritória participação no desafio UHU 2024/2025 promovido pela ABAAE no âmbito do projeto Eco-Escolas, tendo conquistado o 3.º lugar nacional no 1.º escalão da categoria ‘Collage de um ODS’ com um trabalho sobre a vida marinha, assim como o 2.º lugar nacional no mesmo escalão com uma maquete sobre as alterações climáticas inspirada da freguesia da Serra de Água aquando dos incêndios de agosto passado.