A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria informou em nota de imprensa que tem vindo a promover diversas reuniões com entidades locais no âmbito do seu I Diagnóstico Social, um documento que pretende aprofundar o conhecimento da realidade da freguesia.

“Com este trabalho, pretende-se orientar as futuras políticas públicas, servir as instituições locais, o empreendedorismo social, e fundamentar a tomada de decisão dos profissionais que trabalham com a população do Imaculado” refere a Junta.

No passado dia 5 de agosto, a Junta de Freguesia do Imaculado, através do coordenador do Diagnóstico, o psicólogo Hugo Fernandes, esteve reunida com o Conselho de Administração da Investimentos Habitacionais da Madeira.

A entidade regional responsável pela implementação da política do Governo Regional no domínio do apoio à habitação fez-se representar por Mara Rodrigues, vogal do Conselho de Administração, e por Florbela Neves, Chefe do Serviço de Acesso à Habitação Pública.

“O encontro serviu para organizar alguns pontos do processo, partilhar algumas impressões históricas sobre a Habitação Social e as recentes Medidas Sociais de Habitação, para além de definir estratégias para a fase de Inquérito, que decorre junto da população da freguesia”, acrescenta.

Recorda a mesma fonte que o questionário à população pode ser preenchido online através do link https://forms.office.com/r/nxFdQhRnZ1 ou em papel, mediante contacto para o email diagnosticosocial.icm@gmail.com ou pelo telefone 291229659.

Entretanto, na próxima terça-feira, às 18 horas, vai realizar-se, na sede da Junta de Freguesia, uma reunião com um grupo de voluntários que vai colaborar na promoção e divulgação do inquérito à população.