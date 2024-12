A Universidade da Madeira (UMa), vai realizar no próximo dia 19 de dezembro, a partir das 11h00, uma aula aberta intitulada “Turismo Inclusivo - Resultados do “Inquérito aos Residentes sobre o Turismo na Região”, que será proferida por Paulo Baptista Vieira, diretor regional da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), entidade responsável pelo estudo.

A iniciativa, que se realiza no âmbito das atividades promovidas pela Comissão para a Igualdade e a Inclusão da UMa, tem entrada livre e vai decorrer na Sala do Senado, no piso -2 do Campus Universitário da Penteada.

Durante a aula, os participantes terão a oportunidade de conhecer os resultados do “Inquérito aos Residentes sobre o Turismo na Região Autónoma da Madeira”, realizado pela primeira vez na região, com o objetivo de captar a perceção dos madeirenses sobre a importância do turismo na qualidade de vida e no estilo de vida locais, bem como o grau de satisfação com a proteção e gestão ambiental da Região.

Após a intervenção do orador convidado, haverá lugar para um período de perguntas e respostas.

O “Inquérito aos Residentes sobre o Turismo na Região Autónoma da Madeira” integra uma das ações da DREM no Plano de Ação 2022-2030 da Sustentabilidade do Destino Madeira, no âmbito do processo de certificação da Região como Destino Turístico Sustentável.