Resgate da mulher projetada para a Ribeira de João Gomes

Uma mulher ficou ferida na sequência de uma violenta colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, ocorrida esta terça-feira na zona do Anadia, no Funchal.
O acidente resultou na projeção da vítima para o interior da Ribeira de João Gomes, obrigando a uma operação de resgate complexa por parte das equipas de emergência.
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
No passado dia 4 de setembro assinalou-se o Dia do Psicólogo em Portugal. Uma data simbólica, mas sobretudo uma oportunidade para refletir sobre o papel...
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
A Nova Direita lançou, esta tarde, um repto a Celso Bettencourt, atual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e candidato pelo PSD à Câmara...
A candidata do PSD à Câmara Municipal de Santana, Cláudia Perestrelo, afirmou que, caso seja eleita, mudaria de imediato a forma de funcionamento da Autarquia,...
O ‘número dois’ da administração do Kremlin, Dmitri Kozak, demitiu-se do cargo depois de meios de comunicação ocidentais terem divulgado a sua oposição...
O candidato do CDS às autárquicas em Santana, Dinarte Fernandes, optou por não participar no Debate JM que está a ser realizado nos estúdios do Canal NaMinhaTerra,...
Carlos André Gomes está satisfeito com início de época e otimista quanto à entrada do investidor brasileiro, que vai tornar o Marítimo mais competitivo....
Santana está em foco no quarto episódio dos Debates JM rumo às autárquicas de 12 de outubro.
Cumprindo os critérios de participação previamente estabelecidos...
A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu cerca de 25 quilos de cocaína “com elevado grau de pureza” no porto de Leixões, em Matosinhos, distrito do Porto, em...
O presidente da Associação de Futebol da Madeira defende que as verbas atribuídas aos clubes regionais que disputam o Campeonato de Portugal possam ser...
A Pérola dos Vinhos prepara-se para promover a 7ª edição do Pérola Wine on Board, evento que tem o condão de assinalar o fim do verão.
Agendado para o...
A Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) denunciou hoje que foi realizado “um novo ataque terrorista” que afetou duas linhas principais...