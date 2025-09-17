MADEIRA Meteorologia
Resgate da mulher projetada para a Ribeira de João Gomes

17 Setembro 2025
11:45
Uma mulher ficou ferida na sequência de uma violenta colisão entre uma mota e um veículo ligeiro, ocorrida esta terça-feira na zona do Anadia, no Funchal.

O acidente resultou na projeção da vítima para o interior da Ribeira de João Gomes, obrigando a uma operação de resgate complexa por parte das equipas de emergência.

