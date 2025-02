Regionais 2025: PS defende Complemento Regional para Idosos de 150 euros por mês e creches gratuitas

Paulo Cafôfo assegura que, com o PS a governar a Região, “haverá uma aposta efetiva na melhoria das condições de vida da população mais idosa”, preconizando um aumento do Complemento Regional para Idosos para 150 euros mensais (um total de 1.800 euros por ano), mas “também uma atenção especial às famílias, garantindo a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região”.

Leia a nota de imprensa do PS:

“Numa altura em que cresce o índice da população mais envelhecida, com muitos idosos a auferirem de pensões demasiado baixas e insuficientes para responder aos custos com a medicação e a compra dos bens essenciais, o presidente do PS-M não aceita que a Região continue com as prioridades invertidas, criticando o atual Governo do PSD por desperdiçar dinheiros públicos onde não é essencial, ao invés de criar condições para que estas pessoas possam viver com mais dignidade.

“Não é admissível que quem toda a vida trabalhou e tanto deu à nossa terra tenha, agora, nesta fase mais avançada da vida, de escolher entre comprar os medicamentos que precisa ou as compras do supermercado!”, afirma Paulo Cafôfo.

O líder socialista e candidato a presidente do Governo Regional, que hoje esteve no Porto Moniz – município que, à semelhança da restante costa norte, regista uma população mais envelhecida e enfrenta o despovoamento –, aproveitou para destacar aquele que tem sido o trabalho exemplar da Câmara local, liderada pelo PS, nesta área, realçando a criação do Gabinete de Apoio ao Idoso, os apoios à compra de medicação e as políticas de envelhecimento ativo. “Temos aqui um caso de sucesso, que deve ser replicado por outros municípios, mas isso não anula também aquela que tem de ser a responsabilidade do Governo Regional no apoio às pessoas mais idosas”, reforçou Paulo Cafôfo, deixando a garantia de que, com um Governo do PS, estes cidadãos, que se encontram em situação de maior fragilidade, estarão também no centro das políticas públicas.

O presidente do PS-M lembra que o partido já havia proposto o acréscimo desta prestação aquando da discussão do Orçamento Regional para 2024, mas o Governo Regional do PSD – que teve um acordo de incidência parlamentar com o CDS – não aceitou esta proposta, o que, sustenta, “mostra quem realmente está do lado da população idosa”. “Se a nossa sugestão tivesse sido acolhida por estes partidos, muitos idosos já teriam sentido uma grande diferença no valor que recebem”, disse.

Paulo Cafôfo vinca que, numa postura responsável, séria e de respeito por aqueles que recebem pensões muito baixas, o PS é coerente e volta a assumir este compromisso com a população idosa. “É tempo de pôr fim aos privilégios para os mesmos de sempre e de, com princípios e compromisso, olhar para aqueles que neste momento mais precisam, construindo uma sociedade com maior justiça social”, declarou.

Na ocasião, o líder socialista reiterou também o compromisso de, com um Executivo do PS, promover a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região. Uma medida que, salientou, será fundamental para ajudar as famílias, as quais, devido aos baixos rendimentos, enfrentam dificuldades acrescidas com os custos da habitação e da educação, numa conjuntura marcada pelo elevado custo de vida.

Encontrando-se na costa norte, Paulo Cafôfo destacou que esta medida poderá funcionar também como um incentivo à natalidade e à fixação da população nestes concelhos, contrariando o despovoamento destas localidades mais rurais.”