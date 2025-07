As regiões montanhas e a costa sul da Madeira estão sob aviso amarelo, devido às temperaturas elevadas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso irá vigorar entre as 09h00 desta segunda-feira e as 18h00 de amanhã, tendo em consideração a persistência do tempo quente.

Refira-se que, hoje, para a Madeira, estão previstas máximas de 27ºC e mínimas de 21ºC. No Porto Santo, os termómetros deverão andar entre as mínimas de 19ºC e máximas de 25ºC.