Entre 2015 e 2024, a Região contratou 640 enfermeiros. O número foi avançado pela secretária regional de Saúde e Proteção Civil, referindo-se ao período de governação de Miguel Albuquerque, dando ainda conta que, neste ano de 2025, foram contratados 30 profissionais.

E, “como a saúde não para”, Micaela Freitas assegurou que “por força desse desígnio, vamos avançar para a contratação de mais 200 enfermeiros, no sentido de reforçarmos o Serviço de Saúde da Região, uma medida necessária para assegurar a renovação da classe e diminuir a sobrecarga em alguns serviços”.

Declarações proferidas na cerimónia de abertura das comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro, esta manhã, no Hospital dr. Nélio Mendonça.

Contudo, apesar desses números, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros da RAM disse aos jornalistas que o SESARAM precisa de mais 500 enfermeiros. No seu entender, seriam necessários 2.500 profissionais para os serviços da Região, quando existem 2.042 nos quadros.

Por isso, Juan Carvalho lamentou que venham a ser admitidos a curso prazo, apenas 80 enfermeiros, no âmbito do concurso a decorrer.

De qualquer modo, Juan Carvalho reconheceu que foram dados passos positivos na valorização da classe profissional, apesar de haver ainda muitas mais reivindicações que, aliás, foram apresentadas ao anterior secretário regional Pedro Ramos, que transitam para Micaela Freitas.

Também o diretor de Enfermagem do SESARAM reconhece “faltas identificadas” de enfermeiros nos serviços e que serão colmatadas com o procedimento concursal em curso.

“As necessidades de enfermeiros são dinâmicas”, reconheceu José Ornelas, considerando que haverá sempre falta destes profissionais num setor também muito dinâmico como é a Saúde.

100 enfermeiros envolvidos em investigação

Por outro lado, no seu discurso numa cerimónia que marcou também o início do II Seminário de Investigação em Enfermagem, a governante com a pasta da Saúde prometeu que a Região vai “continuar a investir na valorização das carreiras, na capacitação, promoções, progressões, formação, bem como no incentivo à investigação”.

E, neste particular, Micaela Freitas registou, com satisfação, que “decorrem atualmente 32 projetos de investigação em Enfermagem na Região. E que temos no SESARAM cerca de 100 enfermeiros envolvidos em investigação, algo que queremos potenciar ainda mais”.