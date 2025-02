O secretário regional da saúde e proteção civil deixou esta manhã, no âmbito da apresentação do projeto de Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável, Smart Bear, no Centro de Congressos da Madeira, a informação de que a Madeira, concluído este projeto de envelhecimento que considerou “positivo”, vai investir 2 milhões de euros no projeto SuperSight.

Trata-se de um projeto para detetar substâncias responsáveis por doenças transmissíveis.

No valor de 2 milhões de euros, o ‘SuperSight’ terá como propósito construir um sistema para monitorizar, mas também detetar em águas residuais, substâncias que possam ser responsáveis por passar doenças transmissíveis. Pedro Ramos notou à imprensa a importância deste sistema no sentido que ganha ainda maior relevo no que diz respeito aos movimentos migratórios