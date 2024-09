A reestruturação no setor dos transportes públicos tem permitido, não só melhores condições de acessibilidade e mobilidade, como também uma melhoria na pegada ecológica. Quem o diz é Bruno Melim, porta-voz da iniciativa que o grupo parlamentar do PSD realizou, hoje, com a Direção Regional de Economia e Transportes Terrestres.

No final do encontro que teve por objetivo fazer um balanço das novas medidas que entraram em vigor em julho, no âmbito do SIGA, Bruno Melim sublinhou que “um dos pontos principais desta estratégia de mobilidade é o alargamento das faixas etárias beneficiadas”, sendo que “temos aqui um aumento dos passes gratuitos dos sub23 e +65 anos e onde, mesmo nos passes interurbanos, naqueles em que se pagam, há uma redução significativa no valor que, por utilizador, podemos falar em mais de 260€ por ano”.

Aquele deputado adiantou que esta medida visa promover o transporte coletivo e contribuir para a sustentabilidade ambiental. Revelou ainda que, com a implementação do sistema em causa, a Madeira continua a liderar em termos de apoio aos estudantes. No entender dos sociais-democratas, a Madeira é mesmo a única região do país onde os estudantes deslocados têm direito à gratuitidade dos passes.