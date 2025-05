A médica Patrícia Silva, assistente graduada em Ginecologia/Obstetrícia do SESARAM, integra a equipa do Instituto Marquês Valle Flôr (IMVF) no Projeto Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil (PIMI), uma iniciativa humanitária de grande impacto na Guiné-Bissau.

Segundo a nota de imprensa enviada pelo SESARAM, lançado em 2013 e financiado pela União Europeia, o PIMI tem o estatuto de utilidade pública atribuído pelo Estado Português e tem vindo a atuar num dos países com os piores indicadores de saúde materna e infantil do mundo. Na Guiné-Bissau, a taxa de mortalidade de mães e crianças até aos cinco anos é 20 vezes superior à registada em Portugal.

Desde 2023, uma nova parceria entre a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e o IMVF tem permitido integrar componentes de ajuda humanitária, docência e investigação no terreno. “É neste contexto que a médica Patrícia Silva lidera atualmente um programa inovador de formação em ecografia obstétrica, com conclusão prevista para maio deste ano”.

A formação decorre no Hospital Militar Principal da Guiné-Bissau, em modelo B-learning, conciliando sessões presenciais com recursos de telemedicina, e tem como principal objetivo capacitar médicos locais na realização de ecografias obstétricas, uma ferramenta essencial para o acompanhamento seguro da gravidez.

O projeto conta, ainda, com a colaboração de médicos especialistas em ginecologia/obstetrícia, pediatria e anestesiologia, unindo esforços internacionais na luta pela sobrevivência de mães e bebés em regiões de elevada vulnerabilidade.