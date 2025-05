A Assembleia Legislativa da Madeira recebeu esta manhã a sexta edição do Madeira MUN, uma iniciativa que envolveu seis escolas da Região e que visou simular uma reunião da Organização das Nações Unidas.

A professora Andreia Almeida, da Escola Secundária Jaime Moniz, uma das organizadoras da atividade, destacou que o Madeira MUD pretende “incentivar os alunos a desenvolverem as suas capacidades de argumentação, de juízo cívico, de crítica da sociedade e também a terem uma perceção de que um país não é uma ilha”, porque “tudo aquilo que acontece num país influencia todos os países do mundo”.

“Assim, eles têm uma noção mais clara do que é pertencer às Nações Unidas na realidade. Não é simplesmente estar num grupo de países, mas é sim fazer parte de uma equipa que trabalha para o bem do mundo”, complementou.

O Madeira Mud acontece no hemiciclo do parlamento regional, havendo delegados de quase meia centena de países que ocupam as cadeiras dos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira.

Cada delegado representa um país e a iniciativa até tem um secretário-geral.

