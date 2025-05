Cumprindo a tradição que data de 1979, o Muro da Esperança, num apelo simbólico à Paz, será construído amanhã, dia 3 de maio, a partir das 10h00, na Praça do Município, recorda a Secretaria Regional do Turismo, Ambiente e Cultura.

A iniciativa contará com o cortejo infantil desde a Placa Central com 316 crianças de seis escolas e duas instituições de Solidariedade Social (Garouta do Calhau e Fundação Cecília Zino), acompanhadas por cerca de 200 familiares, professores e funcionários.

O programa tem início pelas 9 horas, com a concentração das crianças em frente ao Jardim Municipal e, pelas 10, será a partida do cortejo infantil, pela Avenida Arriaga, Avenida Zarco, Rua Câmara Pestana, Largo do Município.

Pelas 11 horas, realiza-se a construção simbólica do Muro da Esperança, largada de pombos, seguida de espetáculo infantil.