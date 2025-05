Em comunicado enviado à comunicação social, a União dos Sindicatos da Madeira (USAM) manifesta “o seu profundo desagrado e discordância face às declarações proferidas ontem, dia 1 de Maio”, pela secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude no âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador.

“Em particular, a USAM considera inaceitável e desrespeitosa a afirmação de que os trabalhadores da Região Autónoma da Madeira ‘neste momento não têm razão de queixa’ e, mais grave ainda, a implícita sugestão de que não haveria motivos para a manifestação”.

“A USAM relembra à senhora secretária regional e à opinião pública que o direito à manifestação é um direito fundamental e inalienável, consagrado no Artigo 45.º da Constituição da República Portuguesa, conquistado com a Revolução do 25 de Abril de 1974. Negar ou desvalorizar a legitimidade de os trabalhadores expressarem as suas preocupações e reivindicações é ignorar a história da luta pelos direitos laborais e desconsiderar a realidade que muitos trabalhadores enfrentam diariamente.

A União dos Sindicatos da Madeira, enquanto legítima representante dos trabalhadores da região, conhece de perto os desafios e as dificuldades que persistem no mundo do trabalho madeirense. Salários insuficientes, precariedade laboral, condições de trabalho inadequadas e a necessidade de melhores políticas de apoio social são apenas alguns dos aspetos que justificam a contínua vigilância e ação por parte das estruturas sindicais e, se necessário, a legítima manifestação dos trabalhadores.

A USAM reafirma o seu compromisso inabalável na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores da Madeira e não permitirá que declarações descontextualizadas e desrespeitosas silenciem as suas vozes. Apelamos ao Governo Regional para que demonstre maior sensibilidade e reconhecimento face às reais necessidades e anseios da classe trabalhadora da nossa região”, conclui a missiva.