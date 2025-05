O cardeal português José Tolentino de Mendonça, de 59 anos, é apontado como um dos principais candidatos à sucessão do Papa Francisco, segundo o jornal italiano La Repubblica. A publicação destaca o perfil cultural marcante do cardeal, sublinhando a sua notoriedade e capacidade de comunicação com um vasto público.

De acordo com o diário italiano, Tolentino de Mendonça pertence à mesma corrente de pensamento do atual Papa, o que reforça a sua posição entre os nomes mais fortes na eventual escolha de um novo líder da Igreja Católica.

José Tolentino de Mendonça, poeta, teólogo e atual prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação, tem vindo a ganhar destaque dentro e fora do Vaticano, sendo frequentemente referido como uma figura influente no panorama católico contemporâneo.