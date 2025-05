No dia 18 de maio, como em qualquer eleição, não tenho dúvidas sobre em quem quero votar. Seja a nível regional, nacional ou europeu, o meu voto vai para o PAN. Porque é um partido que não está refém de ideologias rígidas e que prioriza soluções concretas para os desafios da sociedade. Um partido de trabalho, com uma visão equilibrada, capaz de congregar medidas benéficas para as Pessoas, sem prejudicar os animais e sempre com o cuidado necessário com o planeta.

O PAN defende iniciativas essenciais, como a criação de um Serviço Nacional de Saúde Animal, porque reconhece que os animais merecem acesso a cuidados de saúde de qualidade e que nós, enquanto sociedade, temos a responsabilidade de garantir o seu bem-estar. Esta medida permitiria que milhares de famílias, especialmente aquelas com menos recursos, pudessem aceder a tratamentos gratuitos ou pelo menos mais acessíveis. O PAN não é “o partido dos animais” — é o partido do presente, com uma visão de futuro, que entende que proteger e cuidar dos animais não se trata apenas de uma questão ética, mas também de saúde pública e justiça social.

É também o partido dos jovens, porque não os confina a uma juventude partidária isolada, mas sim porque lhes dá espaço e voz real nas tomadas de decisão. No PAN, os jovens não estão apenas representados, mas lideram: são cabeças de lista, são deputados municipais, têm espaço para atuar, crescer e transformar a política.

O PAN é o partido das mulheres, pois luta para que sejam ouvidas e para erradicar a violência e a discriminação de que ainda são vítimas. Combate problemas como a endometriose, a violência obstétrica e a desigualdade salarial, mas também o partido dos homens, ao defender a expansão da licença parental e garantir direitos plenos a todos os pais, promovendo uma sociedade mais justa e equilibrada.

Este é um partido que aposta em energias renováveis, uma solução que, a longo prazo, trará benefícios financeiros para o Estado e para os cidadãos, além de reduzir drasticamente a pegada ecológica do país, melhorando a qualidade de vida de todos.

É o partido dos trabalhadores, defendendo a valorização salarial, o reconhecimento das profissões de desgaste rápido, a progressão nas carreiras e a redução da carga horária de trabalho. Com estas medidas, promove uma melhor conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, garantindo que o progresso económico não ocorre à custa do bem-estar dos cidadãos.

O PAN marca posições claras contra o bullying, a violência doméstica, o racismo, a xenofobia, a homofobia e qualquer outro tipo de discriminação. É um partido que protege as minorias sem retirar direitos às maiorias, garantindo que a sociedade avança de forma justa e inclusiva. Apesar de, na Assembleia da República, contar apenas com uma deputada, consegue aprovar medidas importantes sem recorrer a ataques, mas através de uma oposição firme e construtiva.

Não decido o meu voto com base em debates televisivos, menos ainda pelas opiniões de comentadores ou pelas sondagens que aparecem nos media e redes sociais. Voto com base no caráter das pessoas, no trabalho que fazem, nos programas eleitorais que apresentam e no exemplo que dão. A Inês, líder do PAN, é um exemplo de resiliência, persistência e dedicação às causas. O Hugo, candidato pelo Porto, e o Válter, candidato pela Madeira, são pessoas que não fazem da política a sua carreira profissional, mas sim uma extensão do seu ativismo diário. São vozes que sempre se levantaram contra injustiças e que trabalham incansavelmente por Portugal e pelos madeirenses, sem interesses pessoais.

Por isso, apelo ao voto no PAN, o partido que quer um Portugal preparado para desafios como um apagão elétrico, novas pandemias ou outras crises imprevisíveis. Um partido que não divide, mas une. Um partido cujo discurso se baseia em factos, e não em populismos vazios. Que tem à frente uma liderança profissional e capaz de enfrentar os desafios contemporâneos: das alterações climáticas à crise habitacional, da violência gerada pelos extremismos à dependência do Estado e à negligência na causa animal.

Há apenas um partido verdadeiramente empenhado em resolver estes problemas com seriedade e ação concreta. E por isso, não tenho dúvidas: o PAN é o partido que me representa, e é aquele em que vou votar.