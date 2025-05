O Marítimo informa que no jogo Marítimo Madeira VS. CD Feirense, que se realiza a 4 de maio pelas 15h30, no Estádio do Marítimo, a Fundação Marítimo Centenário vai se associar ao Centro da Mãe numa ação solidária para comemorar o dia da Mãe.

Assim, a iniciativa visa a recolha de alimentos e produtos essenciais para bebés, nomeadamente fraldas de tamanho 4, 5 e 6, leite para bebé 1 e 2, papas para bebés, compotas de frutas, biberões e babetes.

O ponto de recolha será no coreto, em frente à loja do Estádio do Marítimo, das 14h30 às 15h30 do dia 4 de maio, Dia da Mãe.