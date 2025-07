Os trabalhos de limpeza e manutenção realizados desde o início do ano abrangeram 70 quilómetros de extensão e beneficiaram principalmente os concelhos do Funchal, Calheta, Santana, Machico, Ribeira Brava e Porto Moniz.

Eduardo Jesus classifica a operação como essencial na defesa do património natural e humano da Madeira.

Nesta edição, há reportagem sobre o tempo de espera pelo alcoolímetro nos veículos. A Madeira aguarda desde 2023 por uma decisão nacional, mas até agora não há novidades.

Hoje é dia de Jornadas Madeira 2025. Desta vez, na Calheta.

Continuamos a acompanhar o caso do estrangeiro que utiliza uma criança doente em burla. O homem foi denunciado às autoridades, depois de ter sido visto a pedir dinheiro num supermercado no Funchal. Um leitor do Jornal acionou a PSP e a equipa de segurança do espaço.

“Redução da natalidade obriga a reajustar rede escolar”; “Mais de 10 mil ocorrências registadas em três meses”; “’100 Diferenças’ já apoiou contratação de 112 pessoas com deficiência; e “Túnel 8 espalha arte por toda a Calheta” integram as restantes chamadas na Primeira de hoje.