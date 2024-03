Entre aquilo que é a beleza do património natural da freguesia e o respeito que todos nós temos de ter por ele, é também preciso conjugá-lo com a importância do desenvolvimento económico”, defende Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, que marcou presença, esta manhã, na sessão solene do 234.º aniversário da freguesia do Curral, em representação de Miguel Albuquerque.

A governante nota que o Teleférico do Curral das Freiras se trata de um projeto de interesse regional e realça tudo aquilo que esta iniciativa privada pode significar tanto para a freguesia do Curral das Freiras como para o Jardim da Serra, mormente no que toca a novos postos de trabalho e mais uma atratividade para a localidade.

“Esse processo está formalmente em andamento, dentro das formalidades normais da suspensão do PDM em relação à área restrita necessária para efeitos deste equipamento, desejando que seja bem-sucedido a bem daquilo que será mais uma iniciativa de desenvolvimento económico”, disse.

Ademais, a tutelar com a pasta do Ambiente enalteceu também o “grande investimento” da ARM – Água e Resíduos da Madeira na freguesia, nomeadamente no que toca à água de regadio, reconhecendo, porém, que existe, coisas a melhorar, lembrando, ainda, o problema da falta de mão de obra.

Já no que toca aos investimentos na habitação e na infraestrutura viária disponível hoje para chegar ao Curral, Rafaela Fernandes aliança que “foi investimento certeiro” na melhoria, mostrando-se consciente da necessidade de uma acessibilidade para o Jardim da Serra. Nesse sentido, lembrou, conforme já anunciou em tempos Miguel Albuquerque, que a mesma tida em conta.

Elogios a Pedro Coelho

No seu discurso, a governante aproveitou ainda para tecer alguns elogios um dos quais endereçado a Pedro Coelho – o qual esteve presente no evento- , que encabeça a lista do ‘PSD/CDS ‘Madeira Primeiro’ tendo sido eleito deputado na Assembleia da República nas eleições legislativas de 10 de março, elogiando o seu empenho e profissionalismo. “Sei, Pedro, que vais fazer um trabalho excecional na AR, não apenas pelo interesse dos teus fregueses, mas também dos madeirenses”, vincou.