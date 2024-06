A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, felicitou hoje a eleição do socialista Sérgio Gonçalves para o Parlamento Europeu, uma eleição que, no seu entender, foi conseguida “a reboque do circulo nacional” do PS.

“Espero que tenha conjuntamente com os deputados da Região Autónoma dos Açores o exercício do seu mandato com a prioridade nos destinos da RAM enquanto Região Ultraperiférica sobretudo”, referiu, no arranque do debate setorial do Programa do Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Aliás, acrescentou, “quando na UE lhe chegarem relatórios com os registos de execução de fundos divergentes do plano inicial para Portugal e na linha Madeira encontrar esse registo, lembre-se que essa responsabilidade também é sua perante a irresponsabilidade assumida pelo líder do seu partido na RAM”, afirmou.