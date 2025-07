Bom dia! É quinta-feira!

* Os trabalhos parlamentares iniciam-se às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

* Terá lugar às 9h30 a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 10h00, na apresentação pública do Projeto TutorIA, que terá lugar na Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

* A reunião ordinária da Câmara Municipal de Santana vai começar às 10h00, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 15 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A Junta de Freguesia do Porto da Cruz promove, pelas 17h00, a apresentação oficial do XII Trail Porto da Cruz Natura, na Praça Velha do Porto da Cruz.

* A partir das 17h00, na Praça do Povo, no Funchal, prossegue o festival gastronómico SAL - Sabores do Atlântico.

* Estreia pelas 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o documentário ‘Entre as Veias da Cidade’, uma produção da Câmara Municipal do Funchal. O evento contará com a presença da presidente da autarquia, Cristina Pedra.

* A reunião ordinária pública descentralizada da Câmara Municipal de Santa Cruz vai começar às 18h00, na sede da Junta de Freguesia de Santo António da Serra, com 12 pontos em agenda para apreciação e votação.

* Realiza-se hoje o lançamento do livro ‘Caminhos Globais’, de Marta Henriques Pereira, na Bertrand do Funchal, às 18h30. O livro será apresentado pela secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

* A Câmara Municipal de Porto Moniz promove hoje a apresentação da 34.ª edição da Regata de Canoas do Norte, a mais antiga regata de canoas da Região, pelas 17h00, no salão nobre dos Paços do Concelho.