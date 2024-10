O Porto do Funchal está a ter um dia de casa cheia com quatro navios acostados: Britannia, Viking Sea e Royal Clipper, que chegaram esta manhã, e Hanseatic Spirit que atracou ontem à noite.

De acordo com nota de imprensa da APRAM, os quatro navios estão a movimentar um total de 6 773 pessoas, das quais 4 719 são passageiros e os restantes, tripulantes.

À exceção do Hanseatic os outros três navios estão em viagem transatlântica para reposicionamento nos próximos meses.

O Britannia está a fazer um cruzeiro de 15 noites, com saída de Southampton a 18 de outubro, estando agora no Funchal. Seguem-se escalas em St. John´s, em Antígua, St. Kitts, St. Lucia e Bridgetown, em Barbados, Caraíbas, onde vai ficar posicionado nos próximos meses e a operar cruzeiros naquela área geográfica.

Regressa à Europa no final de março e volta a atracar no Porto do Funchal a 08 de abril, de 2025, em mais um cruzeiro da CAI, Cruises Atlantic Islands.

O cruzeiro de 21 noites do Viking Sea iniciou-se em Roma a 09 de outubro, com escalas em Livorno, Monaco, Marselha, Sete, Barcelona, Valencia, Cadia, Casablanca, agora Funchal, seguindo-se Philipsburg, St. Maarten e San Juan, em Porto Rico, onde o navio vai ficar posicionado nos próximos meses. Na viagem de regresso à Europa o navio volta a fazer escala no Porto do Funchal a 08 de abril.

O Royal Clipper, o último navio a chegar esta manhã, começou o atual cruzeiro de 28 noites, em Cannes, a 04 de outubro, com escalas na Córsega, Minorca, Ibiza, Motril, Málaga, Puerto Banus, Gibraltar, Tanger, Cadiz, Lisboa, Portimão, Safi, agora, Funchal, e depois, Bridgetown, onde chega a 02 de novembro.

Também este navio vai ficar posicionado nos próximos meses, em Bridgetown, de onde vai operar cruzeiros para as Caraíbas. Volta à Madeira em outubro do próximo ano, quando voltar a descer para aquela cidade das Caraíbas.

O Hanseatic Spirit chegou na noite de ontem da ilha do Porto Santo e está a fazer um turnaround quase total, desembarcando 162 passageiros e embarcando 115.

O navio parte por volta da meia-noite de hoje, com destino novamente, à ilha do Porto Santo, levando a bordo, 131 passageiros e 164 tripulantes.