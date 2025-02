PSP reforça segurança e fiscalização na Madeira durante o Carnaval 2025

As medidas serão reforçadas no Policiamento de proximidade - Escola Segura nos estabelecimentos de ensino que realizem cortejos e desfiles de crianças do ensino básico e primário, adianta o comando regional da PSP ao Jornal.

Por outro lado, o policiamento e controlo de trânsito no Cortejo das Crianças e no Carnaval Solidário, no dia 28 de fevereiro, às 09h30 e 14h00, respetivamente, bem como será realizada a monitorização do Cortejo Alegórico (1 de março, 20h00) e do Cortejo Trapalhão (4 de março, 16h00), com controlo de acessos às zonas interditas a viaturas na baixa do Funchal.