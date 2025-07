O partido Nova Direita Madeira pediu hoje um esclarecimento à ministra da Administração Interno sobre “a sucessiva alteração da data do Compromisso de Honra dos formandos do 20.º Curso de Formação de Agentes da Polícia de Segurança Pública, atualmente a decorrer no continente.

De acordo com o email enviado à governante, em causa estão as famílias dos formandos madeirenses que “já tinham pago viagens e estadias” para estarem presentes e estão agora na contigência de “perder esse investimento”.

“Pretendemos que a senhora ministra tenha especial consideração a estas famílias e mantenha a data de 22/07/2025, e caso não consiga estar presente, delegue outra pessoa para a representar. Se se mantiver a data, será uma excelente notícia para os futuros agentes e seus familiares”, pede Paulo Azevedo, coordenador distrital da Madeira do ND.

Também o Chega veio ontem a público manifestar-se contra os adiamentos da cerimónia e os constrangimentos que esta situação implica para as famílias residentes nas ilhas.