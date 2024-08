“Terminou mais uma edição do Rali Vinho da Madeira e a PSP mantém o compromisso com a segurança de todos. Sempre presentes. Parabéns a todos, organização, concorrentes, público e demais envolvidos e parabéns aos vencedores!”, diz a Polícia de Segurança Pública na sua página oficial do Facebook, onde partilha algumas fotos do recente evento automobilístico que terminou sábado no Funchal e que teve como vencedor Diego Ruiloba, nesta que foi a 65.ª edição.