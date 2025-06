O concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Polícia, no Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna (ISCPSI), está aberto até 23 de junho. Segundo comunicado da PSP, podem candidatar-se jovens até 21 anos, com o 12.º ano concluído, para obterem o grau de licenciatura em Ciências Policiais e de mestre em Segurança Pública.

Entre as vantagens da frequência do curso, a PSP destaca “a isenção do pagamento de propinas, a obtenção de um vencimento mensal, alimentação, alojamento e fardamento gratuitos e ainda assistência médica e apoio social, nos termos da legislação vigente”.

As condições de ingresso podem ser consultadas em recrutamento.psp.pt ou no site do ISCPSI em www.iscpsi.pt.

Para promover o curso, o Comando Regional da PSP Madeira realiza no dia 14 de junho, entre as 09h30 e as 11h00, um “Open Day” onde os possíveis candidatos poderão “contactar com a vivência diária de um oficial de polícia” e receber uma explicação detalhada do meio académico e das condições de ingresso no Instituto.

A participação no “Open Day” está sujeita a inscrição via email, com nome, idade e estabelecimento de ensino, para o endereço rpub.madeira@psp.pt.