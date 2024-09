PSD/Madeira nega existência de quaisquer financiamentos ilícitos a seu favor

No âmbito da operação ‘AB INITIO’, o presidente do PSD/Madeira Miguel Albuquerque, veio a público, através de comunicado, negar a existência de quaisquer financiamentos ilícitos a favor dos sociais-democratas regionais.

Leia na íntegra o comunicado do PSD/Madeira, assinado por Miguel ALbuquerque.

“1. O PSD/Madeira nega a existência de quaisquer financiamentos ilícitos a seu favor, por parte da Empresa Dupla DP ou de quaisquer outras empresas, nomeadamente no âmbito das campanhas realizadas pelo Partido na Região, conforme foi tornado público, ao longo do dia de hoje, nos diferentes meios de comunicação social.

2. As relações comerciais entre o PSD/Madeira e a dita empresa, alvo da investigação desenvolvida, estão plasmadas em faturas e recibos, cujo pagamento é do conhecimento do Partido a nível nacional, assim como dos revisores do Partido e dos Auditores do Tribunal Constitucional.

3. Aliás, importa sublinhar que as contas do PSD/Madeira são, anualmente, apresentadas aos Militantes e auditadas pelo Partido Nacional e pelo Tribunal Constitucional.

4. Reiterando a sua total abertura para colaborar com as autoridades no esclarecimento e na busca pela verdade, no bom nome e imagem do Partido e dos seus Militantes, o PSD/Madeira rejeita, todavia, quaisquer ataques ao seu bom nome e espera que, no fim de mais este processo, seja reposta a verdade dos factos, assim como apurados os responsáveis que estiveram na base desta investigação.”