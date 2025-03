É “com profundo pesar” que o Grupo Parlamentar do PSD lamenta o falecimento do professor Manuel Leça, considerando-o “uma figura incontornável da educação e da vida pública na Calheta. Homem de causas e autarca exemplar, marcou gerações com o seu saber, humanidade e compromisso inabalável com a sua terra”.

“A sua vida foi um testemunho de serviço ao próximo – como professor, deputado e presidente de Câmara e da Assembleia Municipal. A sua paixão pelo património e identidade local continuará viva na memória coletiva. O seu legado perdura, honrado pelo carinho da sua comunidade e perpetuado na escola que leva o seu nome”, informa o grupo parlamentar, em comunicado.