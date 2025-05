No uso da palavra, para o primeiro pedido de esclarecimento, Jaime Filipe Ramos, líder da bancada parlamentar do PSD, acusa a oposição de ter “falhado” e que o povo “decidiu 4 anos de estabilidade”, lembrando que este Programa, do XVI Governo Regional, evidencia a “vontade popular” e “as falhas da oposição”.

“Temos o acordo com o CDS, estável. Foram as pessoas que decidiram que queriam 4 anos de estabilidade”, lembrando a responsabilidade que, na sua ótica, é devida ao PSD e CDS, parceiros de Governo.

“É essencial os partidos do centro democrático”, advogou o social-democrata, Miguel Albuquerque, terem essa noção de responsabilidade, até para evitar os “populismos”, aproveitando o discurso de Jaime Filipe Ramos para realçar que o seu governo jamais se irá escusar ao debate democrático.

Novamente, o líder do bancada do PSD trouxe para a dialética partidária o “acordo que só durou 4 horas”, recordando o acordo após as legislativas regionais de 2024 entre PS e JPP, aclarando “que até hoje” não “se sabe quem era o líder” desse acordo, aqui, subtilmente dirigindo-se já a Paulo Cafôfo (PS).