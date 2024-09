Já no período da ordem de trabalhos no parlamento madeirense, PSD e CDS apresentam duas propostas. Os social-democratas, em forma de projeto de proposta de lei à Assembleia da República, pedem “Pela responsabilização do Estado na alocação de meios aéreos de combate a incêndios rurais e de busca e salvamento terrestre, durante todo o ano, na Região Autónoma da Madeira”, e o CDS “Recomenda à República colocação de mais meios Aéreos para a Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira”.

Na apresentação da proposta social-democrata, Cláudia Perestrelo recordou os vários incêndios ocorridos na região, defendendo a dotação de meios aéreos e apoio financeiro, defendendo que o Estado devia assumir mais responsabilidades com a região, que faz parte do território nacional.

Assim, a proposta quer que “o Estado, em cooperação com os órgãos de governo próprio da Região, é responsável pela operacionalização e encargos financeiros, decorrentes da alocação e utilização de meios aéreos na RAM”.

Pela bancada do PS, Sancha Campanella lembrou que a proteção civil na Madeira está regionalizada, recomendando que no documento a enviar ao parlamento nacional, estejam definidos quais os encargos e responsabilidades da RAM e do Estado português.

Mónica Freitas comentou, por seu turno, que o PAN “quer perceber quais as dificuldades e entraves entre o governo regional e da República sobre a dotação de mais meios aéreos na Região”.

Já Miguel Castro, que adiantou que as propostas do PSD do CDS vão merecer o apoio do Chega, quis saber se existe alguma garantia do governo de Luís Montenegro sobre dotar a Região de mais meios aéreos para o combate de incêndios, tal como tinha afirmado antes Vitor Freitas do PS, que também já tinha antecipado que o partido vai viabilizar os projetos em discussão.

Cláudia Perestrelo lembrou a disponibilidade para dialogar e negociar da ministra da Administração Interna com a região, considerando ainda que o Estado está em falta com a Madeira.

De referir ainda que Sara Madalena, do CDS, fez uma apresentação mais sintética da proposta da sua bancada sobre o mesmo assunto, mas destacou o papel determinante dos canadair no combate aos incêndios. “A Madeira precisa de mais meios aéreos. Isso é ponto assente” e deve ser o Estado a assumir os encargos para esse fim. A deputada centrista partilhou da opinião anteriormente expressa por Cláudia Perestrelo de que esta é uma questão supra-partidária que deve merecer a concordância dos partidos.