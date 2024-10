O Grupo Parlamentar do PSD salientou, no Mercado dos Lavradores, a redução da taxa de IVA que passa a ser aplicada a cerca de 60 bens essenciais a partir de hoje.

Brício Araújo, porta-voz desta iniciativa, destacou que esta medida surge na sequência da aprovação do Orçamento Regional de 2024 que continua a reduzir impostos na Madeira.

A redução da taxa para 4% no IVA incide sobre uma variedade de bens essenciais e, conforme o deputado sublinhou, é importante que “esta redução tenha repercussão no preço final, de forma que possa ter um verdadeiro impacto na vida dos madeirenses”, assegurando sempre “maior justiça fiscal”.

O social-democrata fez, ainda, questão de destacar que “a marca de governação do PSD é pautada pela sucessiva e progressiva redução de impostos”, que já faz parte de uma série de medidas adotadas pelo PSD, desde 2015, e que tem o objetivo de aliviar a carga fiscal e incentivar a dinamização da economia e o desenvolvimento e crescimento económico na Madeira.

Nesta ocasião, o parlamentar censurou a incoerência dos partidos da oposição que criticam o atual Governo, mas que falham em promover medidas semelhantes quando estão no poder. ‘’Os madeirenses não acreditam na retórica dos partidos da oposição, que são incoerentes quando falam da redução fiscal, pois não reduzem impostos onde e quando governam, como é o exemplo do JPP e do PS.”

Com esta iniciativa, o PSD reforça o seu compromisso em garantir uma progressiva, séria e responsável redução fiscal com impacto concreto na vida dos madeirenses.