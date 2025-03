A OFITE | Oficina de Teatro Estreito celebra, amanhã dia 27 de março, o Dia Mundial do Teatro, com a apresentação da sua mais recente criação “A Vizinha do Lado”, baseada numa das obras mais emblemáticas de André Brun. A apresentação, que conta já com a sala esgotada, terá lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, às 21h.

Esta comédia popular que mistura humor e drama, com encenação de Zé Abreu e produção executiva de Rui Pita, teve já 2 apresentações públicas, ambras com sala esgotada. O espetáculo ficará ainda em cena, até 30 de março, para mais 4 sessões, já com lotação esgotada garantida.