O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apresentou, no dia 21 de março, a nova Plataforma Agroclimática, com o objetivo de apoiar o setor agroflorestal. A plataforma foi lançada durante o seminário “Novas Ferramentas para Adaptação às Alterações Climáticas”, promovido pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), no Dia Mundial da Água.

Esta plataforma integra uma nova geração de produtos meteorológicos e climáticos, desenvolvendo o conceito de “boletim agroclimático”, que visa fornecer dados inovadores e atualizados para auxiliar a adaptação às mudanças climáticas. A plataforma oferece acesso digital a indicadores meteorológicos e agroclimáticos, e inclui serviços baseados em protocolos de comunicação modernos, permitindo uma análise precisa e o prognóstico das condições climáticas que afetam a agricultura.

A ferramenta disponibiliza informações divididas, como riscos de escalonamento, passivo, vento forte e persistente, por regiões e tipos de cultivo. A plataforma é composta por três blocos principais: avisos agroclimáticos (com previsão até 10 dias e sistema de notificações), evolução temporal dos indicadores (diagnóstico e prognóstico), e publicações relacionadas (artigos e workshops). A Plataforma Agroclimática é acessível gratuitamente e pode ser consultada em http://agroclima.ipma.pt .